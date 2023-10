Teoria i pràctica de la coca enramada

La X Mostra de l'Enramada de l'Arboç se celebra aquest cap de setmana amb demostracions i venda d'aquest producte tradicional del Baix Penedès

El que al Tarragonès i al Baix Camp en diem coca amb recapte, al Baix Penedès és la coca enramada, per bé que amb alguna variant. Tot i que en ambdues zones la coca té forma allargada i semiovalada, i sol incorporar ceba, al Baix Penedès sovint hi posen també espinacs, fesols o fins i tot patates tallades a làmina. La llonganissa i l'arengada, en canvi, són presents en gairebé totes les modalitats de la coca.Tradicionalment, l'enramada es menjava sobretot pels volts de Sant Antoni Abat, el 17 de gener, però igual que passa amb la coca amb recapte, ha acabat sent una menja atemporal. A l'Arboç, a més, l'Enramada és el nom d'una mostra enogastronòmica de periodicitat anual que enguany arriba a la desena edició, convertida ja en un tot un referent al Penedès.Aquest any, la X Mostra de l'Enramada arrencarà aquest mateix divendres i s'allargarà fins diumenge, 22 d'octubre. La columna vertebral de la fira és la Mostra d'expositors, que comptarà amb productors i elaboradors del Penedès i rodalia, els quals seran presents a la mostra elaborant les seves coques i servint els seus vins i caves.Així, el públic podrà conèixer, tastar i comprar coca enramada de l'Arboç i de les diverses varietats penedesenques, així com noves varietats i variants experimentals de coca enramada en diferents formats. Tot plegat, acompanyat d'altres productes agroalimentaris de proximitat, així com dels millors vins i caves de la DO Penedès.A més, hi haurà diversosi tastos, amb xefs com Héctor Holgado de la Fleca by L'HAC, el xef Josep Sendra del restaurant Cal Barretet i la xef Montse Estruch del restaurant El Cingle de Vacarisses, que elaboraran les seves versions de coca enramada.Dissabte i diumenge també es faran tastos i maridatges, així com un acte divulgatiu del Celler 10 d'abril amb Jaume Raventós, enòleg i comunicador penedesenc, i un tast i vermut a càrrec de la sommelier Marta Clot de Vi&Companyia. Dissabte al matí, a més s'ha organitzat una caminada per les vinyes i els boscos dels termes de l'Arboç i Castellet i la Gornal. També es visitarà el celler Entrevinyes de l'Arboç, on es farà un tast guiat de vi i cava.La principal novetat de l'Enramada és que enguany la fira enogastronòmica compartirà protagonisme amb la 1a Retro l'Arboç, una fira d'oci i culturadedicada a la retroinformàtica i al videojoc clàssic. A l'interior del Poliesportiu hi haurà trenta videoconsoles amb videojocs clàssics, set màquines Arcade, una zona de marxandatge especialitzat en aquest món i una zona dedicada als jocs de taula clàssics. A més, hi haurà unde Star Wars i personatges disfressats de la saga, gràcies a l'associació Ghost Play.Els organitzadors d'aquest esdeveniment són l'Ajuntament de l'Arboç conjuntament amb l'Associació Cultural RetroBarcelona, que organitza una fira del mateix nom que és referent a Catalunya, i que cada any aplega milers de visitants.