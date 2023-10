El Vendrell garanteix un reforç de la Policia Local i més càmeres de videovigilància

El govern presenta uns pressupostos de 61 MEUR, un 1% més que el 2023

Actualitzada 20/10/2023 a les 18:13

El govern del Vendrell ha anunciat un reforç de la Policia Local i de la xarxa de càmeres de videovigilància per als pressupostos del 2024, presentats aquest divendres. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha fet públics uns comptes que ascendeixen a 61 milions d'euros, un 1% més que el pressupost d'enguany.La proposta de pressupostos, que es debatrà al ple d'aquest octubre, també inclou el nou contracte de la neteja viària i inversions en equipaments esportius, alhora que incrementa la partida de la gratuïtat de les escoles bressol. Martínez ha ressaltat que la despesa per a aquests serveis puja un 4% de mitjana «per regularitzar els contractes a la vegada que s'adeqüen a les necessitats actuals».Per al 2024, la intenció del govern del Vendrell és ampliar la plantilla de la Policia Local amb nou agents més, arribant a un cos de 98 membres. També està previst millorar els elements i equips personals dels agents, així com encaminar la construcció de la nova caserna de la policia local amb una partida específica en l'àmbit de projectes municipals.D'altra banda, el pressupost presentat també contempla un increment de l'11% en les subvencions a entitats socials, esportives i culturals. L'alcalde ha apuntat que «amb aquest increment es dona per finalitzada la situació excepcional provocada per la pandèmia» que va comportar ajustos en les activitats de les entitats i en les subvencions. S'incrementaran, per exemple, les subvencions a les fundacions Pau Casals i Apel·les Fenosa amb l'objectiu de «continuar posicionant estratègicament el Vendrell com a referent cultural de primer nivell».Pel que fa inversions, Martínez ha destacat l'execució dels projectes de transformació verda i dinamització turística finançats amb fons Next Generation. És el cas de la renaturalització de les rieres, que es preveu licitar durant el 2024, així com actuacions al Riuet de Coma-ruga i la transformació del parc del Botafoc.Finalment, l'alcalde ha avançat que de cara al 2024 també començaran les redaccions d'alguns projectes de transformació urbana com la peatonalització de la Rambla, la reforma de l'avinguda de Sant Vicenç de Calders o el pla de reforma dels parcs infantils. La proposta de pressupostos del 2024 es debatrà al ple d'aquest mes d'octubre i previsiblement en té l'aprovació garantida gràcies a la majoria absoluta de l'executiu (PSC i PP), que suma 11 dels 21 regidors del ple.