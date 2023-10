Desmantellen un grup criminal responsable de plantacions interiors de marihuana a Segur de Calafell

Els agents van detenir els 6 integrants del grup i van intervenir més de 3.000 plantes, amb un pes aproximat de 600 kg, i 5kg de cabdells

Actualitzada 20/10/2023 a les 16:36

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 19 d'octubre sis homes, d'edats compreses entre els 20 i els 36 anys, com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal, defraudació de fluid elèctric i danys. La investigació va començar el passat mes d'abril quan els mossos van iniciar les gestions per contrastar si en una casa de Segur de Calafell hi havia una plantació interior de marihuana.Durant setmanes, els agents van fer vigilàncies i altres gestions policials que van evidenciar que a l'immoble investigat hi havia una plantació interior de marihuana de cultiu intensiu. A més, els mossos van poder veure dos homes relacionats amb la plantació, un que hi vivia a la casa i un altre que feia tasques de logística.Amb l'avenç de la investigació, els mossos van relacionar els dos homes amb tres naus industrials situades al municipi de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) on també s'estava fent un cultiu intensiu de marihuana. Es dona la circumstància que tant la casa com les naus industrials presentaven un alt consum elèctric valorat en més de 280.000 euros, el qual estaven defraudant a través de connexions il·lícites.Durant aquesta fase de la investigació, els mossos van ubicar a les naus a quatre homes més que formarien part del mateix grup criminal. Amb tots els indicis recollits, els investigadors van sol·licitar a l'autoritat judicial quatre entrades i escorcolls als immobles investigats les quals es van portar a terme el dimecres a primera hora del matí.El dispositiu policial que es va implementar per donar seguretat a les diferents entrades judicials va comptar amb la participació d'unitats de seguretat ciutadana de les comissaries del Vendrell i de Martorell, d'unitats de l'ARRO de la Regió Policial Metropolitana Sud i de la del Camp de Tarragona, sota la direcció de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Vendrell.A l'entrada i escorcoll a la casa de Segur de Calafell, els mossos van detenir dos homes de 20 i 33 anys i van intervenir 163 plantes de marihuana i 5 kg de cabdells envasats al buit preparats per a la seva distribució. A més, els agents van trobar que els detinguts havien fet importants modificacions a la casa per poder albergar la plantació, de tal manera que havien provocat greus danys a l'estructura.Les altres tres entrades i escorcolls les van fer a tres naus industrials a Sant Esteve Sesrovires. Allà, els mossos van fer la resta de detinguts, quatre homes de 24, 25, 27 i 36 anys. Pel que fa a la marihuana, van localitzar i intervenir 3174 plantes en estat de creixement, amb cabdells, a punt de ser recollida i amb un pes aproximat de 600 kg.Tota la infraestructura, tant de la casa com de les naus, comptava amb gran quantitat de maquinària i material destinat al conreu professional de marihuana amb un valor mínim de 100.000 euros. Com a element definitori per poder valorar de manera objectiva el caràcter i el volum industrial i de mides molt rellevants de l'activitat criminal desmantellada cal tenir present que el valor aproximat de la marihuana intervinguda és de més de 1.750.000 euros.Finalment, amb l'ajuda dels tècnics de la companyia elèctrica es va confirmar que els quatre immobles investigats estaven connectats fraudulentament a la llum i van ser desconnectats. Els detinguts passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.