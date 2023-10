L'Arboç, escenari enogastronòmic i del col·leccionisme durant el cap de setmana

L'Enramada i la Retro L'Arboç començaran a partir d'aquest divendres a les 18 hores

Fins a 7 parades arbocenques oferiran els seus productes a la desena edició de la Mostra de l'Enramada del Penedès. Un fet inèdit, que no succeït en cap de les edicions anteriors de la mostra enogastronòmica. L'Enramada oferirà al visitant 19 parades de 3 temàtiques principals: forns de pa, amb 7 participants, dels quals 3 són arbocencs; cellers, amb 5 parades, de les quals 1 és arbocenca; i restaurants, amb 5 participants, dels quals 2 són arbocencs. A banda, també hi ha 1 parada de cervesa artesana i 1 parada arbocenca de turisme rural.A més, la mostra comptarà enguany amb la participació del xef arbocenc Héctor Holgado que mostrarà la seva versió de coca enramada durant el show cooking de divendres. Com cada any els assistents gaudiran amb l'actuació dels Minyons de l'Arboç del mateix divendres i la participació del Club Esportiu L'Arboç en la caminada de dissabte.La mostra de l'Enramada sempre ha gaudit d'una bona afluència de públic, que ha freqüentat assíduament totes les edicions celebrades. Però a partir de la 8a edició es va produir un punt d'inflexió amb la celebració simultània d'una fira relacionada amb el món del hobby i col.leccionisme al poliesportiu municipal, i el trasllat de la mostra de l'Enramada de la plaça de Catalunya a l'espai adjacent al poliesportiu, un espai molt més ampli i adaptat.Ambdues accions van generar un augment de més del 50% en el nombre de visitants i la consolidació definitiva de l'Enramada a la vila de l'Arboç. Enguany, l'Enramada comparteix dates amb «RETRO L'ARBOÇ», una nova proposta de fira d'oci amb videojocs clàssics, arcade, jocs de taula i personatges ambientats amb temàtiques relacionades.