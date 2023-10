Idiada inaugura a la Xina un centre de simulació per desenvolupar vehicles

El conseller Torrent visita el complex, que ocupa 150 hectàrees i inclou 18 pistes de prova i 84 tallers

Actualitzada 19/10/2023 a les 11:02

Idiada impulsa aquest projecte de la mà de LingLong Tires, un dels principals fabricants de pneumàtics de la Xina, que també disposa d'una base d'assaig i desenvolupament a les pistes que la firma catalana té a Santa Oliva, al Baix Penedès. Torrent ha qualificat Idiada d'empresa «referent» en l'enginyeria d'àmbit internacional i ha destacat que el rol de la firma a la Xina és un exemple «clar» de col·laboració entre aquest país i Catalunya «en una indústria clau per a ambdós territoris». Segons el director de l'empresa catalana a la regió de l'Àsia-Pacífic, Alexandre Català, Idiada està “posicionada com una empresa de referència en el sector per la qualitat de les instal·lacions» i serveis. »Entre altres tecnologies, oferim serveis híbrids entre la simulació i l'assaig utilitzant un Driving Simulator d'última generació», ha apuntat Català en referencia a la tecnologia de simulació de conducció que es fa servir a la pista de proves del complex per avaluar el rendiment dels prototips de vehicles en diversitat de circumstàncies. L'empresa catalana va impulsar el centre de simulació a Zhaoyuan l'any 2021, però la pandèmia de la covid-19 va impedir que operés a ple rendiment des del principi. La inauguració forma part del viatge institucional que Torrent fa fins divendres a la Xina amb l'objectiu de promocionar les «oportunitats de negoci» que presenta Catalunya, captar nous projectes d'inversió estrangera i estrènyer les relacions comercials entre ambdós territoris. La missió va començar la setmana passada a Hong Kong.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha inaugurat aquest dimecres el centre de simulació de prototips de vehicles i pistes de proves que l'empresa catalana Idiada ha instal·lat a la ciutat xinesa de Zhaoyuan. L'Idiada China Proving Ground és un complex similar al centre de proves que la companyia té ubicat a Catalunya, on s'avaluen diàriament un centenar de vehicles, segons informa el Departament. La firma oferirà, doncs, serveis d'enginyeria, certificació i assaig a la indústria de l'automòbil que opera a la Xina, tant per a fabricants locals com per a internacionals. Les instal·lacions xineses de la firma catalana consten de 18 pistes de prova i 84 tallers en una superfície de 150 hectàrees.