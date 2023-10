Es millorarà el vial intern del complex de Santa Maria del Mar i l'accés pel carrer Arenal de Coma-ruga

El projecte de la Diputació també ha inclós l'arrenjament de la tanca perimetral de fusta del complex, de 751 metres de llargada

Actualitzada 19/10/2023 a les 09:33

La Diputació de Tarragona millorarà la circulació i la seguretat al vial intern que dona accés al complex de Santa Maria del Mar, des del carrer Arenal, a Coma-ruga (el Vendrell). Les obres de remodelació s'inicien aquest mes d'octubre i han previst la millora del traçat, un nou accés per al trànsit rodat des del Carrer Arenal, l'adequació de la rotonda existent i l'habilitació de zones d'aparcament. El projecte, que preveu reduir el diàmetre de la rotonda actual per facilitar el pas de vehicles pesants (com autocars o camions de recollida de brossa) també renovarà el paviment i la instal·lació de l'enllumenat per augmentar la visibilitat a la zona i reduir el consum energètic.A la zona hi ha equipaments com ara la seu de la Facultat d'Infermeria i Educació Infantil de la URV, el poliesportiu municipal, l'Escola de Turisme Baix Penedès o l'Alberg de Santa Maria del Mar.En una primera fase, els treballs de millora se centraran en l'adequació de la zona central del vial (on s'ubica la placeta que dona accés als diferents serveis) i en l'obertura del nou pas per al trànsit que comuniqui amb el Carrer Arenal). En una propera fase, i un cop efectuada la remodelació de la part central, està previst actuar a la zona més propera a l'Avinguda Palfuriana, substituint el camí actual, en forma de zig-zag, per una rampa d'accés directe que faciliti la circulació de vehicles pesants.Els actuals treballs també inclouran la senyalització vertical i horitzontal i la senyalització de les zones habilitades per a l'aparcament de cotxes, autocars i vehicles de minusvàlids. També està previst el drenatge de les aigües de pluja superficials.L'espai on es duran a terme les obres és propietat de la Diputació de Tarragona, actualment el paviment del vial mostra un aspecte envellit a causa del pas dels anys i l'entrada pel carrer Arenal compta amb una amplada insuficient, que dificulta l'accés d'autocars i vehicles de recollida selectiva de brossa als diferents equipaments i serveis ubicats en aquesta zona del Vendrell. Està previst que les obres comencin el dilluns 23 d'octubre i que s'allarguin durant 3 mesos. El projecte representa a la Diputació de Tarragona una inversió deTambé al Vendrell, i a la mateixa zona on es realitzaran les obres de remodelació del vial intern, la institució ha adequat recentment la tanca perimetral de fusta que delimita el Complex de Santa Maria del Mar i l'espai públic on s'ubiquen les instal·lacions del Diver Parc Lúdic (a l'Avinguda Palfuriana), gestionat per la Fundació Santa Teresa del Vendrell.La tanca, de 751 metres de llargada, es trobava en mal estat de conservació, motiu pel qual s'ha reparat i pintat, millorant així la seguretat dels usuaris de les instal·lacions del Diver Parc Lúdic i dels vianants de la zona. L'obra de reparació de la tanca ha representat a la Diputació una inversió de