Cunit alerta per la presència massiva d'insectes que intenten accedir als edificis

La plaga és de bernat mabrejat, que no pica ni mossega

Actualitzada 19/10/2023 a les 13:39

L'ajuntament de Cunit a fet públic un comunicat alertant que arreu del municipi s'ha detectat la presència massiva d'insectes que s' han acumulat als exteriors dels edificis, sobretot de nit i en zones il·luminades.

L'insecte, indica la nota, és de tipus fitosanitari que no pica ni mossega. Aquesta varietat està a l'arbrat i arran del canvi de temperatura l'atrau la llum i busca entrar on hi ha més calor.

L'Ajuntament afegeix que «cal evitar que entrin en el edificis perquè no facin colònies a l'interior, pel que cal tancar portes i finestres principalment de nit i més si hi ha llum a l'interior».

Per evitar la seva presència, el consistori indica que es pot fer tractament amb insecticides per escarabats, formigues o aranyes. S'espera que sigui una problemàtica puntual i de curta durada, ja que amb les pluges i ruixats de nit, la baixada de temperatures i el fort vent de demà haurien de desaparèixer.