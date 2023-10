La rotonda estarà situada a la carretera TV-2126, que enllaça Calafell i Bellvei

Actualitzada 17/10/2023 a les 19:21

Les obres de construcció d'una rotonda a l'accés a Baronia de Mar, a la carretera TV-2126, que enllaça Calafell i Bellvei, han començat. Els treballs, impulsats per la Diputació de Tarragona, tenen un pressupost de 320.000 euros.L'actuació millorarà la seguretat viària a la zona. La cruïlla és un punt perillós. Els vehicles que van en direcció Bellvei s'han d'aturar al mig de la calçada per girar a l'esquerra. De sortida de la urbanització, cal travessar el carril de baixada per anar a Bellvei.