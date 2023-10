Calafell registra 100 litres per metre quadrat en menys de dues hores

Els Bombers van atendre ahir 82 avisos per la pluja a la Regió d'Emergències de Tarragona

Actualitzada 16/10/2023 a les 20:40

La pluja que va caure entre diumenge i dilluns va deixar 115,4 litres per metre quadrat a Calafell, 100 dels quals van caure en menys de dues hores. A la localitat veïna de Cunit se'n van recollir 88,2. Durant les hores del temporal, concretament entre les 23 h de diumenge i les 11 h de dilluns, els bombers van rebre 82 avisos a la Regió d'Emergències de Tarragona. En poblacions com Calafell es van comptabilitzar 67 trucades i la majoria d'actuacions han estat relacionades amb inundacions de baixos, vehicles atrapats, arbres o branques caigudes i murs que han cedit. Des de Bombers informen que cap persona ha resultat ferida.Les precipitacions van causar un gran volum d'acumulacions d'aigua a les parts baixes d'alguns edificis, sobretot al nucli de Segur de Calafell. S'han inundat també diversos carrers, tant davant de mar com damunt de la via del tren, així com locals i pàrquings soterranis. La intensa pluja també va fer caure alguns arbres i murs. A causa de la intensa pluja, es van acumular grans quantitats d'aigua a les vies del tren entre Sant Vicenç de Calders i Cunit.El pas de combois de l'R2 Sud, l'R13 i l'R14 es va haver d'interrompre durant unes quantes hores. Un cop restablert el pas de trens, es van acumular retards de 25 minuts de mitjana fins a les set del matí. A banda, pocs minuts abans de les vuit del matí es va produir una avaria a la catenària al Garraf que va obligar els combois de l'R2 Sud i els regionals a circular per via única entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú.