La Colla Jove Xiquets de Tarragona recupera quatre anys després el castell bandera del 5 de 9 amb folre al Vendrell

La Joves de Valls completa la tripleta màgica a la diada de Santa Teresa i els Nens del Vendrell revaliden castells

Actualitzada 15/10/2023 a les 17:17

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha recuperat el seu castell bandera, el 5 de 9 amb folre, a la diada de Santa Teresa del Vendrell. Feia quatre anys que els de la camisa lila no aconseguien descarregar-lo i ho han assolit en una diada que han completat amb un 2 de 9 amb folre i manilles i un 4 de 9 amb folre. Els amfitrions de la jornada, els Nens del Vendrell, han revalidat una de les millors actuacions de la temporada amb un 4 de 8, un 2 de 7 i un 7 de 7. Finalment, la Colla Joves Xiquets de Valls ha lluït la tripleta màgica amb la mirada posada en la diada de Santa Úrsula. Tot i l'amenaça de pluja, la jornada s'ha desenvolupat de forma àgil amb tots els castells descarregats en poc més de dues hores de durada.



Alegria desfermada a la plaça Vella

Puntuals a la una del migdia, les tres colles participants a la diada de Santa Teresa han començat a enfilar els castells a la plaça Vella del Vendrell. En primera ronda, la colla local dels Nens del Vendrell ha descarregat amb suavitat el setè 4 de 8 de la temporada. La plaça ha emmudit quan la Colla Jove Xiquets de Tarragona ha escollit el 5 de 9 amb folre per encetar la jornada, una construcció que no aconseguien descarregar des del 2019. En aquesta ocasió, la colla ha treballat especialment la descàrrega, que ha desencadenat l'eufòria a la plaça vendrellenca. Amb la d'avui, la colla tarragonina ha completat aquest castell de gamma extra en 35 ocasions al llarg de la seva història. Per la seva part, la Colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat un sòlid 3 de 9 amb folre per iniciar la tripleta màgica.La segona ronda no ha estat exempta d'emocions a flor de pell; els Nens del Vendrell han coronat i descarregat el 2 de 7, un dels seus castells més complicats en aquesta jornada, mentre que la Jove de Tarragona ha desfermat l'alegria entre castellers i públic en descarregar un 2 de 9 amb folre i manilles. Es tracta d'una construcció que només han assolit en quatre ocasions al llarg de la seva trajectòria i que l'han carregat fins a cinc cops. Paral·lelament, la Joves de Valls ha demostrat tenir les mides ben preses al 4 de 9 amb folre descarregat en aquesta segona ronda amb un ritme àgil.L'última ronda ha servit a la colla local per revalidar una de les millors actuacions de la temporada amb un 7 de 7 on la canalla ha estat especialment ben sincronitzada. Després de desmuntar un peu, la Colla Jove de Tarragona ha aconseguit un 4 de 9 amb folre que ha hagut de treballar durant la descàrrega mentre s'escapaven les primeres gotes de pluja. En aquest punt, la Joves de Valls han culminat la tripleta amb un 5 de 8, el quart de la temporada. D'aquesta manera, els de la camisa vermella han reservat esforços de cara a la pròxima cita castellera a casa, la diada de Santa Úrsula.Pel que fa als pilars de mèrit, les colles han escollit un pilar de sis en el cas de la Jove de Tarragona, un de set amb folre completat per la Colla Joves i un vano de cinc dels Nens del Vendrell. Ha estat precisament quan els castellers ja s'acomiadaven amb pilars conjunts que la pluja s'ha intensificat i ha donat per acabada una jornada en què tots els castells s'han descarregat en poc més de dues hores.