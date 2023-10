Patrulles mixtes de Mossos i Policia Local del Vendrell reforcen la vigilància durant la fira de Santa Teresa

El dispositiu, que inclou agents de l'ARRO en horari nocturn, té per objectiu garantir l'ordre públic i evitar furts

Actualitzada 14/10/2023 a les 09:58

Agents de la Policia Local del Vendrell i dels Mossos d'Esquadra treballen conjuntament durant el cap de setmana per incrementar la vigilància durant la fira de Santa Teresa. El dispositiu policial de reforç es divideix en dos equips; un de patrullatge mixt per la Rambla i voltants i un altre format per agents ARRO dels Mossos d'Esquadra destinats als concerts de nit. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana al Vendrell, Christian Soriano, s'oferirà una vigilància «exhaustiva, àmplia, coordinada, conjunta i permanent» durant cada dia de la fira, si bé l'operatiu nocturn comptarà amb «tots els recursos i eines» per garantir la seguretat i l'ordre públic. L'organització calcula que la fira aplegarà entre 4.000 i 5.000 persones al dia.



No descarten repetir col·laboració en pròximes edicions

Aquest és el primer cop que el Vendrell implementa les patrulles mixtes en el marc de la fira de Santa Teresa amb l'objectiu de reforçar la vigilància i la seguretat de la ciutadania. Les patrulles estan formades per un mínim de dos agents, un dels Mossos d'Esquadra i un altre de la Policia Local. Els agents es concentren principalment a la Rambla, on es troben nombroses parades de gastronomia i serveis. Tot i això, el patrullatge tant diürn com nocturn també s'estén per carrers pròxims, amb la voluntat de mostrar una major presència policial i donar una resposta ràpida davant possibles furts i petits robatoris.Més enllà de ser visibles al carrer durant les activitats de la fira, la unitat de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra i la unitat de suport policial del cos local treballen de forma conjunta durant els concerts de nit de la fira de Santa Teresa. Amb aquesta mesura, es busca mantenir l'ordre públic durant i després del concert. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana al Vendrell, Christian Soriano, episodis com els viscuts durant les festes majors de Manresa o Molins de Rei formen part d'una «problemàtica global» que poden arribar a tenir una repercussió a l'hora de planificar els dispositius i als quals defensen fer front amb més recursos policials. En aquesta línia, Soriano ha destacat que el reforç de vigilància es manté durant tot el dia però s'intensifica al llarg de la nit per evitar incidències.D'aquesta manera, les unitats especialitzades en ordre públic tornaran a desplegar-se a la zona a partir d'aquest dissabte al vespre, en l'última jornada de concerts i dj organitzada en el marc de la fira de Santa Teresa. El compromís per combinar esforços entre els diferents cossos policials es va fer efectiu fa vora d'un mes en una reunió entre el consistori vendrellenc i el departament d'Interior. La coordinació entre Mossos i Policia Local no és pas nova; en anteriors ocasions, com la campanya de Nadal, els agents dels cossos ja havien patrullat pels carrers i comerços del municipi i no es descarta que en pròximes edicions de la fira de Santa Teresa es repeteixi aquesta fórmula.L'organització calcula que l'afluència de públic de la fira es troba entre les 4.000 i les 5.000 persones al dia, una xifra per la qual consideren que és necessari incrementar la seguretat entre la població durant tot el cap de setmana. En aquest sentit, el consistori remarca la necessitat d'abordar el context actual de forma conjunta amb la Generalitat, amb qui assegura que existeix una «bona entesa» i confia que derivi en l'increment d'efectius policials als carrers.