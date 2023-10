Els Minyons de l'Arboç celebren la tradicional Diada del Record

També van gaudir de la diada castellera amb la companyia dels Xiquets de Torredembarra

Actualitzada 10/10/2023 a les 21:18

Els Minyons de l'Arboç van celebrar el passat cap de setmana la tradicional Diada del Record en memòria de tots els castellers que ja no hi són, especialment els difunts que han traspassat el darrer any. Des de la colla castellera expliquen que aquesta iniciativa va començar «ja fa uns anys per homenatjar el nostre casteller Ramon Rovira, mort en acte casteller», i que actualment ja s'ha transformat «en un sentit record de tots aquells que ens van deixant i ha sigut o són membres de la colla».La jornada de dissabte va començar amb una ofrena floral als castellers difunts al cementiri de l'Arboç. El president de la colla, Laureà Inglada, explica que «és el Ramon qui custòdia el ram, i per això és davant el seu nínxol on tradicionalment el deixem». Uns breus parlaments i un pilar de quatre completaren aquest acte anual.La Diada va començar a dos quarts de sis a la plaça de la Vila amb una mica de retard respecte a l'hora prevista. Els Minyons de l'Arboç van comptar amb la companyia dels Xiquets de Torredembarra, els seus fillols. Segons va anunciar el cap de colla, no seria una diada «massa ambiciosa», ja que les noves incorporacions d'aquest any i especialment dels darrers dies havien d'anar rodant.La colla va encetar l'exhibició amb un cinc de sis que va patir algun desajust a quarts i va haver de ser desmuntat. Posteriorment es va poder completar en la repetició. El tres i el quatre amb l'espadat van conformar una jornada castellera que va cloure amb poques dificultats.