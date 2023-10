El Servei de Salut Mental de l'Alt Penedès organitza aquest certamen, en què hi participen persones amb problemes de salut mental de tot Catalunya

Actualitzada 08/10/2023 a les 13:46

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental 2023, el Servei de Salut Mental de l'Alt Penedès, gestionat per l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries, va celebrar el passat dijous el quart concurs literari en salut mental Les Paraules Parlen per Tu, que ha superat les expectatives assolint un nou rècord de participació. El mateix dijous al migdia es va fer l'entrega dels premis en un acte al Museu del Vi de Catalunya, el Vinseum, a Vilafranca del Penedès.L'objectiu d'aquest concurs és fomentar la creativitat i l'expressió escrita, a més de l'autonomia i la superació dels usuaris de salut mental. Aquesta quarta edició ha comptat amb 57 participants, 33 en prosa i 24 en poesia, de serveis de salut mental de tot Catalunya. També hi ha hagut per primera vegada un participant a la categoria infantil-juvenil.«Els escrits han estat un punt de reflexió des d'on intervenir activament en el que depèn d'ells, assumint responsabilitats i implicant-se en la paraula llibertat, perseguint un somni possible, tolerant el reguitzell d'incerteses, frustracions i pèrdues», explicava Xevi Franquesa, tècnic especialista del Centre de Dia de l'Alt Penedès, a través del mitjà de comunicació de l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries. «Són uns escrits on veiem més optimisme, i també amplien un ventall de reflexions on donen importància a dedicar temps per a un mateix», afirmava.

En aquest IV concurs literari en salut mental els premiats en poesia van ser Núvol d'Abril per Epíleg (categoria Poesia Juvenil); en la categoria de Poesia d'adults els guardons han estat per Lluna Creixent per Tauleta de papers (1r premi), Natura per La Punta de Ranera (2n premi) i Espàdix per El sonet incomplet (3r premi). Els premis de prosa d'adults han estat per Cuchufletilla per Despertar (1r premi), El Boig de la Ciutat per 30 anys (2n premi) i Sempre per Per sempre més (3r premi). En la categoria d'accèssits de prosa s'han destacat Haizea per Cuca de llum (1r accèssit), Sísif per Benvinguda, esperança! (2n accèssit) i Kaira per Fantasma (3r accèssit).