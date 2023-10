Presó provisional sense fiança per a un acusat de matar la seva parella i de tres agressions sexuals a menors

La dona va desaparèixer a l'Alt Penedès fa un any i no ha estat localitzada

Actualitzada 07/10/2023 a les 16:59

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca del Penedès ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home acusat d'homicidi amb ocultació de cadàver per, presumptament, haver mort la seva parella, segons ha informat aquest dissabte el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Els fets es remunten al 12 de setembre de 2012, quan es va denunciar la desaparició d'una dona a l'Alt Penedès que encara no ha estat localitzada. Les investigacions dels Mossos d'Esquadra apuntaven a un possible crim i aquest divendres, més d'un any després, van detenir un home de 77 anys com a suposat autor de la mort de la desapareguda, que era la seva parella en el moment dels fets.



Segons els Mossos, hi ha prou indicis per relacionar l'arrestat amb la mort de la dona i també amb tres agressions sexuals a nenes menors de 16 anys comeses entre els anys 2005 i 2013. Les víctimes són ara majors d'edat.