Etern 2018 d'Acústic Celler i Corral Cremat 2012 d'Albet i Noya triomfen als Premis Vinari

Els vins Etern 2018 d'Acústic Celler (DOQ Priorat) i el Corral Cremat 2012 d'Albet i Noya (Clàssic enedès) s'han endut els Premis Vinari d'enguany al Millor Vi i Millor Escumós. En una gala celebrada ahir a Vilafranca del Penedès, s'ha lliurat també el Premi a la Trajectòria Professional, que se l'ha endut enguany Josep Maria Puiggròs, fundador de la Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA). De les desenes de guardons entregats en aquesta onzena edició, la DO Cava ha despuntat amb cinc grans ors, seguits dels tres que s'ha endut la DOQ Priorat. Pel que fa al còmput general de medalles, la DO Cava n'ha assolit 82, mentre que la DO Empordà n'ha sumat 34 i la DO Terra Alta, 33. Al seu torn, la DO Penedès se n'ha endut 29.



Pel que fa als millors vins joves, els guardons organitzats pel mitjà especialitzat Vadevi han reconegut Prohom Experientia Blanc Eco 2022 del Celler Coma d'en Boet (DO Terra Alta), L'Heravi 2022 de Vinyes d'en Gabriel (DO Montsant) i Cygnus Albireo Brut 2021 d'Ú més ú (DO Cava).Respecte els reserves i criances, els triomfadors han estat Mas de La Rosa Gran Vinya Classificada 2021 del celler Vall Lach (DOQ Priorat), Vilarnau Rosé Delicat Reserva Organic 2020 de Caves Vilarnau (DO Cava), Microtiratge 7 Brut Nature Reserva de Caves Maria Rigol Ordi (DO Cava), Rimarts Brut Nature Gran Reserva 2018 de Caves Rimarts (DO Cava) i El Corral Cremat 2012 d'Albet i Noya (Clàssic Penedès). Finalment, el millor vi dolç, ranci o de postres ha estat Pansal de Calàs 1998 de Celler de Capçanes (DO Montsant).Pel que fa als premis especials, el Vinari al Millor Projecte Enològic ha estat per a Vinyes Domènech, mentre que el Millor Celler se l'ha endut Castell d'Or. En el cas de la Millor Iniciativa de Recuperació de vinya, ha estat per Família Torres, i la Millor Iniciativa de Promoció del Territori ha anat a parar a Ruta del Trepat.Per últim, el premi a les Millors Xarxes Socials ha estat concedit a Celler Carol Vallès i el de Millor Etiqueta se l'ha envit Astronòmic, de Celler Montsec.