La gastronomia i el producte km 0, protagonistes de la Fira de Santa Teresa del Vendrell

Es mantenen les atraccions sense soroll i l'espai dedicat a l'automoció

Actualitzada 06/10/2023 a les 15:45

Després de 180 anys d'història, la Fira de Santa Teresa del Vendrell aposta, aquest 2023, per fer un gir de 180 graus. És per això que, del 12 al 15 d'octubre, el Vendrell donarà la benvinguda a una Fira que deixa enrere el seu tradicional caràcter multisectorial per donar protagonisme a la gastronomia i el producte de KM0.La Fira d'enguany tindrà tres espais: el primer serà el del passeig de la Rambla, que presentarà canvis en la imatge dels estands. Allà s'ubicaran les empreses locals, del Penedès i algunes de fora per mostrar i vendre el seu producte. El segon espai serà el que es coneix com a plaça Tobies, que acollirà la zona de concerts, i el tercer serà al costat de la cascada de la Rambla, on es crearà una zona de tastos i maridatges.Aquest espai tindrà preus populars i els tiquets es podran obtenir, mitjançant reserva prèvia, a l'Oficina de Comerç del Vendrell. En aquesta zona es podran tastar entre altres productes oli, vi, formatges, vinagre o productes dolços. També s'oferirà unaper aprendre a tallar pernil. L'aforament per a cada sessió és de 60 persones (excepte el Taller de tast i anàlisi sensorial a càrrec d'El Rusc, que serà de 10) per garantir un ambient proper i distès per a tots els participants.A més, la plaça Nova i la plaça de les Garrofes acolliran diverses activitats i tallers familiars relacionats temàticament amb el món dels productes locals, com el vi o l'oli, entre d'altres. Al carrer del Doctor Robert s'hi ubicaran diferents parades d'entitats del municipi. A banda de la Rambla com a espai central, la nova Fira mantindrà la zona de l'automoció al Puig i les atraccions, que s'ubicaran al pàrquing de l'avinguda del Camp d'Esports.La zona d'atraccions obrirà cada dia a partir de les 17 h i, com ja s'ha fet en edicions anteriors, s'han reservat dues franges horàries per gaudir de les atraccions sense soroll; és a dir, les atraccions funcionaran en silenci per tal que les persones, adults o infants, amb qualsevol tipus d'hipersensibilitat auditiva puguin gaudir d'aquest espai. Els horaris concrets de les atraccions sense soroll seran: dijous 12 i divendres 13 d'octubre, de 17 h a 19 h. D'altra banda, un any més, la plaça del Pèlag acollirà el sector de l'automoció, on els visitants tindran l'oportunitat de conèixer les millors ofertes de vehicles nous, d'ocasió i de gerència.