Els concerts de la Fira de Santa Teresa del Vendrell disposaran de Punt Lila i Arc Iris

El Punt Lila i Arc Iris té com a objectiu informar, assessorar i acompanyar sobre les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques

Actualitzada 06/10/2023 a les 12:24

La regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+ de l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat avui que el Punt Lila i Arc Iris estarà actiu durant els concerts nocturns dels dies 13 i 14 d'octubre emmarcats en els actes de la Fira de Santa Teresa.El Punt Lila i Arc Iris té com a objectiu informar, assessorar i acompanyar sobre les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques als principals espais d'oci nocturn.En paraules de la Regidora de Feminismes, Silvia Vaquero, «volem una Fira lliure d'agressions i actituds masclistes i LGTBIQ+fòbiques, una Fira on no hi hagi cabuda a les violències de gènere i on tothom pugui gaudir en igualtat dels diferents actes, que han de ser espais de convivència».La regidora ha explicat que la Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ planifica la implementació d'aquest servei segons les festes marcades dins el Protocol municipal d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci. En concret, ha dit, durant aquest any 2023 s'han activat ja 13 Punts Liles i Arc Iris al Vendrell, als que se sumaran els 2 dels dies de Fira.En relació a aquests 13 punts, Silvia Vaquero ha explicat que les principals usuàries han estat dones, en un 70%, i respecte la franja d'edat, la que ha recorregut més al servei ha estat la compresa entre els 15 i els 20 anys. La regidora ha destacat el fet que la majoria de les persones usuàries hagin estat persones molt joves: «això vol dir que estan conscienciades amb el problema de la violència de gènere i que tenen la percepció de que qualsevol d'elles pot ser víctima, ja vagi sola o acompanyada».En aquest sentit, la regidora ha valorat molt positivament la tasca d'educació i conscienciació que s'impulsa des de la Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ de l'Ajuntament del Vendrell, així com també des de diferents administracions, cossos de seguretat i equips d'especialistes en violència de gènere.