La nova Fira de Santa Teresa del Vendrell manté les atraccions sense soroll i l'espai dedicat a l'automoció

Les atraccions funcionaran en silenci per tal que les persones amb qualsevol tipus d'hipersensibilitat auditiva puguin gaudir de l'espai

Actualitzada 04/10/2023 a les 11:51

El regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats del Vendrell, Àlex Barrera, ha explicat que un any més les atraccions de la Fira de Santa Teresa s'ubicaran al pàrquing d'avinguda del Camp d'Esports.La zona d'atraccions obrirà cada dia a partir de es 17 h i, com ja s'ha fet en altres edicions anteriors, s'han reservat dues franges horàries per gaudir de les atraccions sense soroll; és a dir, les atraccions funcionaran en silenci per tal que les persones, adults o infants, amb qualsevol tipus d'hipersensibilitat auditiva puguin gaudir d'aquest espai.Els horaris concrets de les atraccions sense soroll seran: dijous 12 i divendres 13 d'octubre, de 17 h a 19 h. Àlex Barrera ha manifestat que «es tracta d'una iniciativa que cal seguir mantenint com a mostra d'una festivitat inclusiva i accessible per a tothom».D'altra banda, un any més, la plaça del Pèlag acollirà el sector de l'automoció on els visitants tindran l'oportunitat de conèixer les millors ofertes de vehicles nous, d'ocasió i de gerència.