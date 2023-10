La Fira de Santa Teresa del Vendrell disposarà de patrullatge mixt i reforç a les nits

S'ha acordat un operatiu entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra que comptarà amb la presència de la USP i ARRO

Actualitzada 03/10/2023 a les 21:44

L'Ajuntament del Vendrell ha acordat, en la Mesa de coordinació operativa, un operatiu especial de Policia local i Mossos d'Esquadra per la Fira de Santa Teresa, que se celebrarà del 12 al 15 d'octubre. Durant els quatre dies, el municipi comptarà amb patrulles mixtes i la presència de la Unitat de Suport Policial (USP) de la Policia Municipal i ARRO dels Mossos d'Esquadra durant les nits.En concret, durant la Mesa s'ha acordat establir un patrullatge mixt durant l'horari d'obertura de la Fira de Santa Teresa i les seves activitats, és a dir, de les 12 h del migdia a les 12 h de la nit, que permetrà disposar de més agents al carrer. Segons va avançar ahir el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell, Christian Soriano, per part de la Policia local es preveu una dotació de 20 agents diaris destinats a la seguretat ciutadana, que s'afegiran als dels Mossos d'Esquadra.Al mateix temps, el dispositiu també preveu un reforç a les nits, quan augmenta l'activitat d'oci i de concerts, que comptarà amb la Unitat de Suport Policial de la Policia Municipal i un mínim d'un equip d'ARRO dels Mossos d'Esquadra, que contribuirà a garantir l'ordre públic i disposar de més capacitat de reacció en cas que es produís algun incident.Durant la jornada d'ahir, l'Ajuntament del Vendrell va acollir la reunió de la Mesa de coordinació operativa entre la Policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra, que va comptar amb la presència del regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, i del Director General de la Policia, Pere Ferrer, a banda dels comandaments dels dos cossos de seguretat al Vendrell. Prèviament, el Director General de la Policia es va reunir amb l'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, per tal de valorar el seguiment dels compromisos que es van prendre durant la reunió que van mantenir fa unes setmanes amb el Conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el mateix Director General de la Policia.En aquest sentit, a la Mesa de coordinació operativa d'ahir es va «materialitzar el compromís adquirit de reforçar el treball conjunt» entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra tant en el dia a dia com en aquells esdeveniments o períodes d'activitat intensa al municipi com és, en aquest cas, la pròxima Fira de Santa Teresa.El Director General de la Policia, Pere Ferrer, va valorar positivament poder disposar d'aquests efectius per dissenyar dispositius d'aquest tipus i va assegurar que això «és fruit de l'aposta del Govern per reforçar la plantilla de Mossos d'Esquadra en els últims anys». En concret, Ferrer va explicar que el Baix Penedès compta actualment amb la dotació d'agents més gran dels últims deu anys, en concret 150.Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana va agrair tant la col·laboració com la predisposició de la Conselleria d'Interior i del cos dels Mossos d'Esquadra «per poder reforçar la seguretat ciutadana al municipi». Soriano va avançar que des del consistori «es continuarà treballant per mantenir-la amb dispositius propers com el de la campanya comercial de Nadal».