El 'Cupó Diari' de l'ONCE reparteix 35.000 euros a Coma-ruga

El venedor de l'organització Alejandro Ros és qui ha portat la sort a Coma-ruga, des del seu punt de venda de l'Avinguda Generalitat

Actualitzada 04/10/2023 a les 11:25

L'ONCE ha repartit 35.000 euros a Coma-ruga, en el sorteig del Cupó Diari d'ahir, 3 d'octubre.Alejandro Ros, persona amb discapacitat com tots els venedors de l'ONCE, és qui ha portat la sort a Coma-ruga, des del seu punt de venda ubicat al l'Avinguda Generalitat, 30. Alejandro va vendre un cupó premiat amb 35.000 euros.Coma-ruga pertany a l'agència de l'ONCE a Tarragona, que presta serveis personalitzats a 800 afiliats i afiliades i compta amb 179 agents venedors dels productes de joc de l'Organització.El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del seu disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures.