Kenneth Martínez destaca el «pas ferm» dels primers 100 dies de govern

El batlle ha remarcat l'impuls de la transformació verda, social i econòmica del Vendrell

Actualitzada 02/10/2023 a les 11:39

L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha fet balanç en roda de premsa dels primers 100 dies del nou mandat i un anunci important: la licitació del nou servei de recollida d'escombraries.L'alcalde, que inicia el seu segon mandat, ha destacat la fortalesa del nou govern, que té com a principal objectiu la millora i qualitat de la via pública, en neteja i seguretat.En concret, Martínez ha destacat, en primer lloc, el nou contracte de neteja viària, que dobla el servei actual, i que ja està en licitació per adjudicar-lo en els propers mesos. Després de rebre la validació del tribunal de contractes, el nou servei està dimensionat a la població actual i a les necessitats de tots els barris i nuclis del municipi.L'alcalde ha assenyalat també que la seguretat és prioritària per afavorir la convivència i en aquesta línia destaca l'activitat intensa de la policia local, amb 35 detencions i actuant de manera ferma davant les ocupacions (10 desallotjaments en calent). Especialment rellevant està sent la coordinació amb els altres cossos de seguretat, amb 12 operatius conjunts.Martínez ha explicat que en aquests moments ja estan en tramitació els estudis previs per a la nova comissaria, a la zona del Tancat, l'ampliació de la xarxa de càmeres de seguretat, així com l'ampliació de la plantilla de la policia.L'alcalde ha volgut destacar la temporada d'estiu, amb una ocupació màxima i màxima activitat a la restauració. Un estiu ple d'activitats i festes, sense cap incident destacable, tampoc a la platja. El nou servei de socorrisme ha estat ben valorat per l'ampliació de la temporada i jornada, i serveis com el del bany assistit. La temporada s'ha tancat amb la inspecció de Bandera Blava, perquè l'estiu de 2024 onegi aquest certificat de qualitat a les platges de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs.Kenneth Martínez ha recordat que l'inici del curs començava amb la fita «històrica» de la gratuïtat i universalitat de les escoles bressol; sent el del Vendrell el primer ajuntament en ampliar el dret a l'educació i garantir la igualtat d'oportunitats. En clau d'educació, l'alcalde ha esmentat el desplegament al Vendrell dels serveis territorials d'Educació de la Vegueria del Penedès, tal i com s'havia acordat entre les quatre capitals i la Generalitat.El nou curs també començava amb la inauguració de la nova pista d'atletisme Joaquín Seijo, un nou equipament per continuar promocionant l'esport i la vida saludable. En aquests moments, els serveis esportius municipals tenen el nombre d'usuaris més alt de la seva història, amb 4.000 persones.L'alcalde també s'ha referit als projectes de transformació verda que seran els protagonistes del mandat. En aquest moment s'està seleccionant el redactor del projecte del Parc del Botafoc i adjudicant la redacció del projecte d'arranjament de les rieres. Les inversions en el cicle de l'aigua també seran importants, amb tres projectes principals que han de garantir l'abastament i reduir les fuites. Igualment, d'una banda, s'està informant el projecte de naturalització de les Madrigueres que executarà la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat i, d'una altra banda, ja s'està pendent de l'execució del projecte de construcció dunar del Ministerio de Transición Ecológica a les platges, per fer-les més resilients al canvi climàtic.Entre aquests projectes verds, l'alcalde ha destacat el Next Generation de turisme, que intervindrà al Riuet per millorar l'accessibilitat, els serveis i reduir l'impacte, i també reformarà la zona verda del Tabaris.En aquest sentit, l'alcalde ha insistit que als nuclis marítims es concentra el creixement demogràfic del municipi i que, per tant, en els propers anys, concentraran els nous serveis públics; com la construcció del nou edifici de l'institut-escola i l'ampliació del CAP de Coma-ruga.En col·laboració amb altres administracions, l'alcalde ha recordat que tot està a punt perquè la Generalitat doti de finançament l'ampliació de l'Hospital del Vendrell, tal i com va acordar amb la comarca. Igualment, la Diputació de Tarragona està en la fase final de l'ampliació de la carretera de Sant Vicenç, que millorarà la cohesió territorial. I Renfe està licitant la construcció de la nova estació del Vendrell.L'alcalde del Vendrell ha volgut subratllar que «el govern avança amb pas ferm i amb mà estesa amb l'oposició» i, en aquest sentit, ha recordat els acords per gestionar l'empresa mixta d'aigües i Ràdio Televisió el Vendrell amb Som Poble-ERC. L'alcalde ha destacat el canvi d'actitud de la formació, deixant posicions partidistes per cercar acords de municipi.L'alcalde ha tancat la roda de premsa amb un anunci important: l'acord amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per licitar el nou servei de recollida d'escombraries. En paraules de l'alcalde, aquest és el principal contracte dels ajuntaments i la gestió dels residus el repte de les societats actuals.La licitació del nou servei, conjuntament amb altres ajuntaments, significarà el salt definitiu a la recollida selectiva per arribar als estàndards europeus i estendrà a tot el municipi el porta a porta, els contenidors intel·ligents i els punts de recollida mòbils. L'experiència positiva del porta a porta a Torreblanca, Nou Vendrell i Sant Vicenç de Calders servirà per implementar-lo a tot el municipi, procés que caldrà acompanyar amb campanyes de sensibilització i informació, i el suport d'agents.Kenneth Martínez s'ha mostrat satisfet dels 100 primers dies «que estan impulsant amb pas ferm el nou mandat, que ha de fer realitat els objectius de transformació, prosperitat econòmica i progrés social del municipi».