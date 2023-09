La lluita contra l'incivisme, principal línia d'actuació de la Policia local del Vendrell durant l'estiu

S'han efectuat 32 detencions, 15 controls específics i 12 operacions conjuntes

Actualitzada 29/09/2023 a les 11:05

El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha fet avui un balanç positiu de l'activitat policial de la passada temporada d'estiu. En concret, el balanç recull les principals actuacions realitzades per la Policia local fetes entre el 19 de juny i l'1 de setembre.En línies generals, el regidor ha explicat que en aquests dos mesos la principal línia de treball ha estat la intensificació de la presència i l'activitat policial en aquells punts estratègics del municipi que, segons les dades de la Policia, havien registrat un augment dels fets delinqüencials.Algunes de les xifres destacades del període són les 32 detencions efectuades per la Policia local, els 15 controls específics (en espais amb una activitat conflictiva elevades com La Rambla, la plaça Pep Jai, Mas d'en Gual o els nuclis de Coma-ruga i Sant Salvador) i les 12 operacions conjuntes efectuades conjuntament amb Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guardia Civil.També aquest estiu, i amb la posada en marxa de l'Oficina antiocupacions, la Policia local ha evitat un total de 10 ocupacions il·legals. Unes actuacions, que segons ha recordat el regidor, «s'han pogut dur a terme en molts casos gràcies a la col·laboració ciutadana i a l'actuació ràpida de l'Oficina».Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, un altre dels àmbits en els que s'ha centrat l'activitat policial durant els mesos d'estiu ha estat el compliment de l'Ordenança de Convivència i Civisme. En concret, la Policia local ha interposat 35 sancions per molèsties de soroll i 32 sancions per abocament de residus.El regidor ha remarcat que «és important lluitar amb contundència i determinació contra l'incivisme als nostres carrers i barris per garantir la seguretat, la bona convivència i la qualitat de vida a l'espai públic».