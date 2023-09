La 7ª Cursa i Marxa Solidària contra el Càncer de l'Arboç comptarà amb 350 participants

La cursa es celebrarà el proper diumenge

Actualitzada 29/09/2023 a les 09:54

La 7a Cursa i Marxa Solidària contra el Càncer es celebrarà aquest proper diumenge 1 d'octubre a la vila de l'Arboç. Gairebé 350 participants ja s'han inscrit en una cursa que enguany commemora les 10 edicions de la Fira Modernista.



Amb sortida des de la plaça de la Vila (davant de l'Ajuntament), la 7a Cursa Solidària contra el Càncer ofereix tres variants: una marxa a peu de 5 km, una cursa de 5 km, i les curses infantils que aniran desde la Rambla Gener fins la plaça de la vila.Des de l'Ajuntament es recorda que el Carrers afectats amb talls intermitents entre les 8:30 i les 11:00 hores seran: la Plaça de la Vila, on hi haurà la sortida i arribada dels participants, Carrer Major, l'Avgda Jacint Verdaguer, Francesc Macià, Carrer del Nord, Pompeu Fabra, Avgda del Priorat, Avgda de Sant Jordi, Avgda de l'Abat Josep Freixas, Via Augusta, Pl de Catalunya, Avgda del Penedès, Avgda de Tarragona, Carrer Hortaleza, Avgda del Rei Pere I, Carrer de Santa Llúcia, Passeig Panxita, Rambla Gener, Carrer de la Muralla, Carrer Andreu Lleonart, Carrer Jussà, i Carrer de l'Abat Escarré. Els carrers que estan afectats pel circuit no estaran tallats, hi hauran voluntaris que donaran pas alternatiu als vehicles que podran per tant circular amb restriccions. Es demana als usuaris afectats paciència i comprensió.