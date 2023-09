La Bisbal del Penedès sol·licita una subvenció de 300.000€ a la Generalitat per a inversions a la xarxa d'aigua

L'Ajuntament invertirà prop de 800.000€ per reduir les pèrdues d'aigua i millorar l'eficiència de la xarxa municipal

Actualitzada 29/09/2023 a les 13:40

Nucli

Priorat de la Bisbal

L'Esplai:

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant en la millora de la xarxa d'aigua de diversos punts del municipi i ha demanat una subvenció de 300.000€ dins la convocatòria del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de sufragar part de la inversió.El passat mes de juny, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va aprovar la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya. En aquell moment, l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va engegar una roda de reunions amb els tècnics municipals i amb Aqualia, l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua potable, per definir les inversions prioritàries per als pròxims dos anys a la xarxa de la Bisbal del Penedès.L'Ajuntament de la Bisbal el Penedès fer una nova inversió de 770.906,05€ (300.000€ dels quals seran subvencionats pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, en cas que la subvenció sigui concedida) per dur a terme actuacions de renovació parcial de la xarxa d'aigua del nucli de la Bisbal del Penedès, del Priorat de la Bisbal (l'extra) i de l'Esplai, concretament:es renovaran 54 metres de canonada al carrer de la Font i 32 metres de canonada a l'avinguda Baix Penedès. Es renovaran 17 escomeses, 6 vàlvules i 1 hidrant.es renovaran 2.126 metres de canonada, 64 escomeses i 12 vàlvules. S'establirà un subsector amb aquests carrers, amb un comptador i sistema de telegestió de dades. Aquestes actuacions es faran al terme popularment conegut com 'l'extra' del Priorat.Es renovaran 1.563 metres de canonada, 68 escomeses i 11 vàlvules i s'establirà un subsector amb els carrers on es duran a terme aquestes actuacions: Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Joaquim Sunyer, Xavier Noguès i avinguda de l'Esplai. També s'instal·larà un comptador de sector i sistema de telegestió de dades.L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que «la voluntat de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès és reduir al màxim les deficiències de la xarxa d'aigua, per evitar pèrdues innecessàries d'aigua i per pal·liar les problemàtiques de talls d'aigua o pèrdues de pressió que pateix bona part de la ciutadania. Per tot plegat, aviat tirarem endavant més obres de millora a l'Esplai, el Priorat (l'extra) i el nucli, que se sumen a les que ja tenim iniciades, que són les obres de millora de la xarxa d'aigua que s'estan fent al Priorat (a la zona nord) i a Can Gordei i que estan pressupostades en 493.005,27€». La batllessa bisbalenca ha volgut recordar que «no hem parat de treballar per fer inversions a la xarxa, tot i que hem de reconèixer que sovint l'administració i la burocràcia alenteixen molt les actuacions. No obstant això, el 2022 vam fer una inversió al Papagai, al carrer Rossinyol, pressupostada en 73.290,86€; el 2021 vam renovar les canonades del pou d'abastament d'aigua de la Masieta, amb un pressupost de 24.062,02€, i també vam construir un nou pou d'aigua a l'Esplai, pressupostat en 87.036€; l'any 2019, també vam instal·lar comptadors a la sortida dels pous del municipi, amb un pressupost de 39.780,26€».Ferré considera que «aquesta línia de subvencions que ha aprovat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és molt útil per a un municipi com nosaltres, amb tants nuclis de població, molts d'ells amb instal·lacions molt antigues i que han crescut molt en els últims temps. A més, aquesta línia de subvencions arriba en un moment en què hi ha molta sequera i, avui més que mai, cada gota compta. Des de l'equip de govern, volem resoldre tots els problemes de la xarxa d'aigua, entre ells els problemes de calç i les fuites. Esperem que la Generalitat ens concedeixi aquesta subvenció per poder sufragar part de les obres».