Actualitzada 27/09/2023 a les 17:18

Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un foc de matolls a un solar del carrer del Barcelonès al Vendrell. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 16.23 hores i fins al lloc dels fets s'han desplaçat sis dotacions.Els Bombers expliquen que és un solar sense edificar ple de vegetació i brutícia i hi ha molts punts calents, així que s'hi estaran una estona remullant la zona. D'altra banda, no hi ha afectació a persones ni en cap edifici.