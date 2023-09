'Fitzroy' dóna el tret de sortida a la nova programació

Una novetat important en la programació d'aquesta tardor seran les funcions accessibles en dos dels espectacles, 'Fitzroy' i 'Cost de vida'

Actualitzada 26/09/2023 a les 10:36

La programació del Temporada inicia aquest diumenge 1 d'octubre, al Teatre Àngel Guimerà, amb l'obra ', la nova comèdia de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Belbel i protagonitzada per quatre actrius de primer nivell: Sílvia Bel, Míriam Iscla, Sara Espígul i Natalia Sánchez, en que quatre escaladores estan a mitja ascensió del Fitzroy, on el mal temps les ha fet aturar i, mentre esperen que les condicions millorin, sorgeixen problemes inesperats que les fan dubtar de si tirar endavant l'ascensió o rendir-se. Continuar significaria assumir riscos que no havien previst i que poden posar en perill les seves vides, rendir-se seria renunciar a la possibilitat d'assolir una fita que potser no podran repetir mai.Una novetat important en la programació d'aquesta tardor seran lesen dos dels espectacles, 'Fitzroy' i 'Cost de vida', en els quals es comptarà amb servei de subtitulació, audiodescripció, bucle magnètic individual i so amplificat amb auriculars.Des del Temporada s'ha iniciat una col.laboració amb Teatro Accesible per aportar alternatives al llenguatge parlat. Oferir accessibilitat implica adaptar-se a les característiques i a la diversitat de cada persona, i en el cas del teatre, les mesures d'accessibilitat permeten que tot el públic pugui rebre i gaudir del contingut de l'espectacle en igualtat de condicions.Les entrades estan numerades i es poden adquirir a www.temporada.cat . Les persones interessades també les poden comprar de forma presencial, els divendres, a la recepció de l'EMMPAC, de 10 h a 13 h, o bé a taquilla, una hora abans de la representació, sempre i quan l'aforament així ho permeti.