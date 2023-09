Els Bombers, que s'ha desplaçat amb cinc dotacions, treballen amb línies d'aigua per tal d'apagar el foc

Actualitzada 25/09/2023 a les 17:22

Un autocar ha cremat completament aquest dilluns a la tarda a prop de l'hospital del Vendrell. Els Bombers, que han rebut l'avís a les 16.39 hores i que s'han desplaçat fins a la zona amb cinc dotacions, treballen amb línies d'aigua per apagar el foc.En aquests moments, els serveis d'emergència prioritzen la contenció del vessament de gasoil. D'altra banda, la línia de mitja tensió no s'ha vist afectada i no s'han produït ferits.