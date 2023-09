El Vendrell apujarà l'IBI, la taxa d'escombraries i la plusvàlua

L'objectiu del govern local és assolir el reequilibri financer el 2024 després de dos anys amb els impostos congelats

Actualitzada 24/09/2023 a les 19:19

El Ple de l'Ajuntament del Vendrell debatrà avui la modificació de tres de les sis ordenances municipals –la 2, la 12 i la 6– i aprovarà provisionalment apujar l'Impost de Béns Immobles (IBI), la taxa d'escombraries i la plusvàlua, amb l'objectiu de reequilibrar les finances municipals i donar per superada definitivament la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19, que va fer que es congelessin els impostos durant dos anys –2022 i 2023.

Segons el regidor d'Hisenda, Baltasar Santos, un cop eixugat l'impacte econòmic de la pandèmia i per continuar garantint el funcionament dels serveis públics, «és necessari un nou reequilibri financer: que assumeixi la regularització dels contractes de serveis, amb l'increment dels costos laborals i de materials, els nous preus dels consums elèctrics i de les despeses financeres».

Pel que fa a l'IBI, l'augment serà del 0,02% del tipus aplicable (que passa de 1,14 a 1,16). D'altra banda, el govern preveu augmentar el nombre de persones que poden acollir-se a bonificacions de l'impost –per família nombrosa o família monoparental– establint un nou topall de renda de 40.000 euros (amb la regulació actual el topall de renda és de 35.000 euros) i per instal·lació de plaques solars, passant el termini de sol·licituds de sis mesos a dos anys. L'impost s'encarirà també per als pisos buits de grans tenidors: s'adaptarà l'ordenança a la nova llei que estableix que, en llocs de preus d'habitatge tensat, es considerarà gran tenidor a partir de cinc habitatges.

El ple aprovarà també la modificació de l'ordenança 12 i s'incrementarà el preu de la taxa de recollida de residus per adaptar-se a la nova llei que estableix que la taxa ha de cobrir el 100% del cost del servei. En aquests moments, el Vendrell està en una cobertura per sota del 70% i s'ha d'ajustar aquest diferencial. Mentrestant, l'Ajuntament està treballant en el nou contracte de recollida d'escombraries per passar a un model més eficient amb mètodes de recollida selectiva.

La tercera ordenança a modificar és la que s'aplica sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. S'adaptarà l'ordenança a la nova llei reguladora a conseqüència d'una sentència del Tribunal Constitucional. La nova regulació estatal ha comportat una baixada significativa dels ingressos municipals per aquest concepte.

Santos ha explicat que aquest reequilibri financer del consistori «ha de permetre continuar pel bon camí dels últims mandats en la gestió econòmica de l'Ajuntament que ha permès, per exemple, reduir el deute a un 57% respecte als ingressos, que és la millor dada des de 1991». Un reequilibri financer que segons el regidor, «ha de permetre el salt de qualitat dels nous serveis públics municipals, també necessaris per al creixement demogràfic, i continuar amb les inversions de millora de l'entorn urbà i en protecció i promoció social (serveis socials, gent gran i polítiques contra l'atur)».