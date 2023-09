Els estudiants de Batxillerat i de Cicles podran utilitzar els servei de transport escolar del Consell Comarcal

Actualment l'Àrea d'Ensenyament del Baix Penedès gestiona 47 línies de transport escolar de primària i ESO

22/09/2023

A partir del proper dilluns 25 de setembre, el Consell Comarcal del Baix Penedès torna a oferir el servei de transport escolar als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius que s'han de desplaçar a un altre municipi a estudiar, i que ho van sol·licitar. Així, els alumnes d'educació post-obligatòria de la comarca aniran amb els mateixos busos dels alumnes d'ESO cap als Instituts on estudien.Des del Consell s'ha estat treballant per buscar una solució conjuntament amb l'empresa Plana, concessionària del servei al Baix Penedès, per ubicar els 150 alumnes a les diferents línies de transport.La consellera Comarcal d'Educació, Núria Güell agraeix l'esforç realitzat per totes les parts i considera un gran èxit poder oferir aquest servei també als alumnes d'educació post-obligatòria.Actualment, l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès gestiona 47 línies de transport escolar de primària i ESO que traslladen més d'un miler d'alumnes als centres educatius de la comarca cada dia amb una majoria de les línies de transport saturades.