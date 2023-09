Buiden piscines municipals del Penedès per reomplir punts d'aigua d'incendis forestals

Les ADF adverteixen que la calor extrema fa perdre 1000 litres diaris per evaporació

Diversos municipis del Penedès estan aprofitant l'aigua de les piscines municipals per reomplir els punts d'aigua amb què s'abasteixen els Bombers i les ADF en cas d'incendi forestal. Abans de l'estiu es va reaprofitar l'aigua de les piscines de la Bisbal del Penedès i Torrelles de Foix, i aquest dijous ha començat el buidatge de la piscina de Font-rubí. En aquest cas, són 600.000 litres que es traslladen a una bassa ubicada a Mediona, a uns 20 km de distància. L'aigua sobrant es destinarà a altres punts d'avituallament i per mantenir plenes les cisternes de les ADF.Les Agrupacions de Defensa Forestal ressalten la importància de reutilitzar aquesta aigua per omplir les basses, ja que cada dia de calor extrema s'evaporen fins a 1000 litres.