Calafell suspèn la concessió de noves llicències a la zona dels multicinemes per frenar-ne la desaparició

L'Ajuntament vol evitar la implantació de qualsevol activitat diferent de l'exhibició cinematogràfica

Actualitzada 19/09/2023 a les 11:12

El ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat suspendre la concessió de noves llicències urbanístiques i de reforma d'edificis a la zona de Mas Mel, on s'ubiquen els multicinemes. El consistori també suspèn qualsevol nova autorització relacionada amb la zona. El govern (PSC i Junts) es proposa frenar així el possible tancament de les sales cinematogràfiques, de titularitat privada, i eix del petit parc d'oci que l'envolta. El regidor d'Estratègia Urbana, Miguel Ángel Perín, sosté que, si el cine tanqués i se substituís per altres activitats, «es posa en perill la transformació de la C-31 en una via urbana amb oferta cultural al voltant». La moratòria és un primer pas per canviar el pla urbanístic de la zona per consolidar l'ús de cinema.Tot i la caiguda de facturació dels últims anys, l'Ajuntament adverteix que el tancament dels cinemes MCB seria una situació «greu» per al municipi, «ja que és un element important de dinamització». La propietat fa anys que sospesa la possibilitat d'abaixar la persiana, segons han recollit diversos mitjans.La suspensió de llicències a Mal Mel és per a un any, prorrogable un any més. Al ple d'aquest dilluns vespre hi han votat a favor els onze regidors del govern, mentre UAM, PP i Vox s'hi han oposat. Per la seva part, a ERC hi ha hagut disparitat de vots, amb una regidora votant en contra i dues abstencions. Pel que fa a la CUP, no ha pogut votar per problemes tècnics vinculats a la connexió telemàtica.