La 10a Mostra de l'Enramada de l'Arboç se celebrarà el 20, 21 i 22 d'octubre

L'Arboç combina l'Enramada amb una nova proposta relacionada amb els jocs electrònics

Actualitzada 18/09/2023 a les 17:16

L'Ajuntament de l'Arboç anuncia els propers divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22 d'octubre com a dates de celebració de la desena edició de la Mostra Enogastronòmica de l'Enramada.



La coneguda i popular mostra de la coca enramada del Penedès se celebrarà per tercer any consecutiu a la zona exterior del Poliesportiu Municipal i en un tram de l'avinguda Via Augusta, en un indret ampli, amb arbrat i ben pavimentat que permet una major comoditat pels assistents.L'interior del Poliesportiu acollirà una nova proposta relacionada amb el món del hobby i els jocs electrònics, que serà simultània amb l'Enramada. Un Mostra adreçada a petits i grans aficionats a aquest món que desperta veritables passions.Així doncs, del divendres 20 d'octubre a partir de les 6 de la tarda fins el diumenge 22 d'octubre la zona del poliesportiu municipal de l'Arboç esdevindrà un pol d'atracció per a totes les famílies del Penedès, on ambdós esdeveniments conviuran i tan arbocencs com visitants vinguts d'arreu, podran gaudir d'aquesta especialitat gastronòmica acompanyada dels millors vins i caves del Penedès i dels millors i més antològics jocs electrònics.En properes insercions, s'aniran desvelant tots els detalls i sorpreses que depararà la desena edició de l'Enramada i la nova proposta relacionada amb el món del hobby i els jocs electrònics.