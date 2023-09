El Vendrell inaugura la pista municipal d'atletisme Joaquín Seijo

L'equipament suma dos carrils nous als ja existents i compta amb un paviment d'última generació

Actualitzada 18/09/2023 a les 10:53

L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i la vicepresidenta de la Diputació de Tarragona, Marta Ventura, van inaugurar divendres la pista municipal d'atletisme Joaquín Seijo.L'acte també va comptar amb la presència de Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme; Jaume Domingo, president dels Consells Esportius de Catalunya i del Baix Penedès; Àlex Barrera, regidor d'Instal·lacions esportives; Mariona Figueras, regidora d'Entitats esportives, i de la família de Joaquín Seijo.Les obres, que es van iniciar el mes d'agost de l'any passat, donen resposta a les necessitats esportives tant dels clubs d'atletisme com de la població en general. La nova pista té vuit carrils amb un paviment d'última generació, dos més dels que tenia. Inclou també un doble carril de salt de longitud i doble carril de perxa, així com zones de llançament de pes, i està homologada per acollir competicions oficials.Els treballs també han inclòs modificacions en el reg i de la il·luminació existent i la remodelació del sistema de sanejament i drenatge. D'altra banda, s'ha posat gespa natural al camp de futbol central i un paviment d'un metre d'amplada al voltant de la pista, el qual està recobert amb gespa artificial.L'alcalde del Vendrell ha destacat el fet que «aquesta nova pista, tant necessària per a la pràctica esportiva, és la inversió econòmica en instal·lacions esportives més important impulsada i busca promoure la vida saludable a través de l'esport». En aquest sentit, ha apuntat que aquest nou equipament homologat «servirà per continuar potenciant l'esport com a activitat de foment de la salut i de la cohesió social, però també de l'activitat turística i de dinamització econòmica del municipi».Les obres han tingut un cost d'1,5 milions d'euros i s'han finançat amb recursos de l'Ajuntament i amb una dotació de 697.000 euros del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.