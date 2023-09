L'Arboç trasllada la cultura popular a la plaça de los Fueros de Vitòria

Minyons, Diables, Ball de Gitanes, Pastorets i Ball de Bastons van actuar a la capital alabesa

Actualitzada 14/09/2023 a les 11:21

Els Minyons, els Diables, el Ball de Gitanes, els Pastorets i el Ball de Bastons de l'Arboç van viatjar fins a Vitòria, on van ser convidats pel Casal Català de la ciutat. La colla castellera explica que «l'actuació del conjunt de folklore arbocenc va ser molt ben rebuda i vàrem omplir tota la part del frontó de la plaza de los Fueros de la capital alabesa». Els Minyons van fer un «tast casteller degut a la limitació personal » i també van dur a terme un taller de castells. Des de la colla assenyalen que «en escollir una persona del públic per fer-li fer un petit castell de quatre com a dosos, va resultar ser una persona amb limitació visual severa que, malgrat tot, va demostrar que als castells tot és possible i els límits moltes vegades ens els posem nosaltres. Va fer el seu paper de dosos ben dignament». El taller va consistir a ensenyar a la gent que volia participar com posar- se en una pinya i com pujar i fer pilars de dos a la canalla. Pel que fa a la intervenció castellera, els Minyons van cloure amb un pilar de quatre caminant, un pilar de quatre, dos de cinc, tres de cinc amb un pilar i un darrer pilar de quatre.La colla castellera destaca que els amfitrions –el Casal Català de Vitòria– «fan un esforç econòmic important», ja que és l'entitat qui els proporciona la manutenció, l'allotjament i el transport. Apunten que s'hi van desplaçar una trentena de castellers i que aquest «és ja el tercer any que ens conviden per a commemorar l'onze de setembre, però és la primera vegada que els Minyons hi assistim».