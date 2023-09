Detingut per atracar a punta de pistola un supermercat del Vendrell

L'arrestat va aconseguir endur-se 1.500 euros

Actualitzada 14/09/2023 a les 12:24

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 de setembre a Tarragona un home de 57 anys, com a presumpte autor dels delictes de robatori amb intimidació i contra la seguretat vial.Els fets van tenir lloc passades les 21.30 hores del 15 d'agost quan els Mossos d'Esquadra van rebre avís que s'acabava de produir un atracament amb arma de foc en un supermercat del Vendrell.La Unitat d'Investigació es va fer càrrec del cas per esclarir els fets. Els treballadors van manifestar que un home havia entrat a l'establiment i, en un to amenaçador, els havia exigit que li entreguessin els diners de la recaptació.Acte seguit, el detingut va exhibir una arma de foc curta per intimidar-los i cometre l'atracament en poc més de tres minuts.Així mateix, les víctimes van explicar-los que l'atracador anava vestit amb unes ulleres de sol, una gorra de color negre i diversa indumentària de màniga llarga o l'ús en tot moment de guants amb l'objectiu de dificultar la seva identificació davant les càmeres de seguretat.Finalment va robar un total de 1.500 euros en bitllets i va fugir a peu per la porta principal.Durant la investigació i davant de la manera d'actuar del lladre, els investigadors van arribar a la conclusió que es tractava d'una persona amb experiència delictiva. Aquest havia utilitzat mesures de seguretat durant l'atracament, tenia coneixement de les mesures de vigilància, els horaris o dels diners en efectiu que hi trobaria a l'establiment.Les gestions d'investigació van permetre identificar l'autor com un home a qui li constava un ampli historial delictiu en matèria d'atracaments a establiments comercials d'exactament les mateixes característiques.Amb tots els indicis incriminatoris i les proves obtingudes, els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu policial el 7 de setembre i van poder detenir a Tarragona l'autor dels fets.Es dona la circumstància que, quan se'l va detenir, aquest anava conduint amb el permís retirat, motiu pel qual també se li va atribuir un delicte contra la seguretat del trànsit.L'arrestat va passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.