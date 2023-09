Alliberen un treballador d'un centre hípic de Tarragona al que explotaven en una quadra

Actualitzada 13/09/2023 a les 09:39

La Guàrdia Civil ha alliberat al Baix Penedès un treballador que estava sent explotat en un centre hípic. Els dos responsables del centre han estat detinguts per un delicte de tràfic amb finalitats d'explotació laboral.Els detinguts aprofitaven la situació de vulnerabilitat de la víctima –de nacionalitat peruana- i la seva situació irregular a Espanya per a mantenir-lo tot el temps al recinte laboral, on vivia en unes condicions higièniques deficients. El treballador va ser captat a través d'un anunci d'un portal d'ocupació, ofert sota l'aparença d'un treball legal.La víctima tenia encomanades les funcions de mosso de quadra, i les exercia durant extenuants jornades de treball, sense protecció sanitària, ni mesures de prevenció de riscos laborals.El treballador vivia en el magatzem de les quadres de cavalls, on s'emmagatzemava fem i altres deixalles. Per a la seva higiene personal i per a cuinar, usava aigua que hi havia en un abeurador pròxim, mancat de qualsevol mesura higiènica sanitària.Aquestes deficiències han ocasionat a la víctima patologies de diversa índole, afectant els seus ulls i pell, pèrdua acusada de pes corporal, així com al seu estat emocional.La víctima estava sotmesa a tal explotació que fins i tot havia d'exercir els treballs, encara que estigués indisposat o amb símptomes de malaltia. Un altre indici de la seva situació de vulnerabilitat era que els diners que rebia eren gestionats directament pels ocupadors.Després de la investigació, la Guàrdia Civil al costat dels serveis socials competents han gestionat la protecció de la víctima amb la consecució d'ajudes per aquesta. Entre elles, la d'una solució residencial digna, així com l'obtenció de permisos temporals de residència i treball, acompanyant-lo els agents físicament durant tot el procés.L'operació s'ha dut a terme en coordinació amb la Fiscalia de Tràfic de Persones i Estrangeria a Tarragona, la Inspecció Territorial de Treball de Tarragona, i la Fundació Cruz Blanca. Les diligències policials han estat lliurades en al Jutjat d'Instrucció núm. 6 del Vendrell.