L'obra tindrà un cost de 1.825.204,31 euros amb l'IVA inclòs

Actualitzada 08/09/2023 a les 12:05

Renfe ha licitat les obres per construir un nou edicle d'accés, amb torns de control i nous sistemes d'informació al viatger, i per ampliar les marquesines a l'estació del Vendrell per un import de 1.825.204,31 € (IVA inclòs) i un termini d'execució de set mesos un cop en comenci l'execució.Amb aquesta actuació es millorarà el flux d'entrada i sortida de viatgers. A més, es planteja la prolongació de les marquesines existents en 40 metres en direcció Martorell per garantir la protecció dels usuaris al llarg de tota l'andana i, alhora, crear una connexió entre el nou edicle i les entrades al pas inferior. També es farà una adaptació de la urbanització exterior.