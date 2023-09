Desarticulen un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana i al minat de criptomonedes al Penedès

S'han detingut un total de nou persones pertanyents a un mateix clan familiar

Actualitzada 08/09/2023 a les 11:10

Agents de Policia Nacional han desarticulat un clan familiar dedicat a cultivar marihuana, així com al minat de criptomonedes, a diversos domicilis ubicats al Vendrell i la Bisbal del Penedès. S'han detingut un total de 9 persones, a les quals se'ls imputen els delictes de: Pertinença a Grup Criminal, Tinència Il·lícita d'Armes, Contra la Salut Pública i Defraudació de fluids elèctrics i anàlegs.El 30 d'agost passat es va dur a terme l'explotació de la investigació on es van detenir nou persones implicades en els fets; els qui, adoptant diferents rols dins del repartiment de funcions característic d'aquests clans, regentaven tant la plantació de marihuana com la «granja» de criptomonedes.Durant els registres es van afanyar: un total de 1.647 plantes, es va intervenir una màquina destinada a la mineria de criptomonedes, valorada en uns 12.000 euros, diversa maquinària i utensilis utilitzats per a la materialització dels il·lícits penals, com ventiladors, transformadors, splits d'aire condicionat, reguladors de temperatura, unitats d'aire condicionat exterior, làmpades de led, filtres de carboni, extractors; tot això valorat al voltant dels 26.000 euros.Fruit dels registres domiciliaris, també s'hi intervenen m 24.000 joies d'or, amb un pes proper als 200 grams i un valor de més de 9.000 euros, així com un vehicle d'alta gamma valorat en uns 85.000 euros.Destacar, així mateix, la perillositat del clan familiar; cosa que pot ser constatada objectivament si s'atén el fet que durant els registres s'hi intervenen també: una pistola semiautomàtica, un revòlver, una pistola d'aire comprimit, així com una pistola llançadora i diverses armes blanques.Un cop verificades les informacions prèvies culmina l'operacióFruit de les primeres gestions de recerca, que van començar a principis del mes de maig passat, es va tenir coneixement a través de les vies de cooperació i col·laboració establertes entre els diferents cossos policials que operen al territori; s'ha rebut una informació procedent de la Unitat de Suport Policial (USP) del Vendrell, indicant la possible existència d'una plantació tipus indoor a la localitat del Vendrell gestionada per un clan amb una acusada organització de tipus familiar.Després de comprovar la veracitat de la informació i, realitzades les necessàries diligències de recerca, la Unitat Contra la Delinqüència i el Crim Organitzat de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Tarragona va poder estretes el setge al voltant del clan familiar; i localitzar el total dels cinc domicilis on s'estava duent a terme l'activitat criminal.Per poder certificar l'existència de l'il·lícit penal es van realitzar, així mateix, diversos mesuraments del subministrament elèctric als cinc immobles per tècnics d'una companyia elèctrica; cosa que va donar unes xifres d'amperatge anormalment elevades.A més de la UDYCO de la B.P.P.J. de Tarragona, esmentada anteriorment, en aquesta operació han intervingut: a Brigada de Policia Científica, també d'aquesta província, així com el Grup d'Operacions Especials, la Unitat d'Intervenció Policial i la Unitat de Sistemes Especials de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya , així com GRECO, Costa del Sol.Per aquests fets és competent el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 del Vendrell, a disposició del qual van passar els nou detinguts.