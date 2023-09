Denuncien la situació de la infraestructura de parades del transport escolar de Vendrell

La federació Xarxa Vendrellenca ha fet un estudi de situació de 45 parades del transport escolar del municipi de Vendrell detectant greus problemes d'accessibilitat, senyalització i manteniment, que porten l'entitat a denunciar- ho davant el Síndic de Greuges de Catalunya; el departament de Transports de la Generalitat i el departament d'Educació.



Des de l'entitat s'espera que amb aquesta acció les administracions forcin a l'ajuntament de Vendrell a complir la normativa vigent i tenir en condicions com a mínim el sistema de parades de transport escolar.

Davant la manca de resposta a la proposta de millora del sistema de parades de transport escolar proposada per la Federació d'entitats a la Setmana Europea de la Mobilitat al setembre de 2022 a través de l'expedient número 2022090641AJNV, la federació d'entitats va aprovar a la reunió planària de juliol tirar endavant un estudi a fons de parades de transport escolar revisant 45 elements de la infraestructura escolar, que esta dintre del sistema de parades de transport públic que compta en total amb 87 parades. Aquesta revisió s'ha fet durant els mesos de juliol i agost detectant:24 amb manca de senyalització horitzontal; 15 amb manca d'informació a les parades; 22 parades inaccessibles per persones amb mobilitat reduïda; 9 marquesines en estat dolent; i s'han detectat que molts pals de parada oxidats i abandonats.Davant aquesta situació que l'entitat veïnal considera un incompliment de la normativa de Transport Escolar del Vendrell; Llei d'Accessibilitat al Transport, el Codi de Consum de Catalunya, i l'incompliment per part de l'ajuntament del contracte de transport públic. S'ha obert un expedient de denúncia davant el Síndic de Greuges de Catalunya; el departament de Transports de la Generalitat i el Departament d'Educació, que forcin a l'Ajuntament de Vendrell a tirar endavant una mesura per arreglar com a mínim el sistema de parades de transport escolar i garantir un servei en condicions pels escolars de la vila.La federació ha traslladat a través d'un expedient informatiu als grups del ple la situació de les parades per tal que puguin tirar endavant propostes al ple o demanar a l'Ajuntament de Vendrell que garanteixi el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria. Sobre la resta de la infraestructura 0 parades la federació d'entitats no ha obert un expedient perquè l'Ajuntament de Vendrell no té obligació de tenir un servei de transport públic tal com queda establert a la llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local perquè Vendrell no te més de 50.000 habitants, malgrat això, sí que han traslladat la necessitat als grups del ple, que es treballi per garantir una infraestructura adequada a tot el municipi, donat que és el mínim que s'ha de fer sí estira endavant un servei d'aquestes característiques.