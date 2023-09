Les puntaires tornen a l'escola

L'Escola de Puntaires de l'Arboç, degana de les escoles a l'Estat, començarà un nou curs de Punta Arbocenca el pròxim dimarts, 12 de setembre

L'any 2010 la Punta Arbocenca va ser declarada Ofici Singular de Catalunya. Més enllà d'aquest reconeixement, aquesta labor, exercida des de fa dècades per les puntaires de l'Arboç, és reconeguda arreu del món per la seva excepcional qualitat. Així ho explica Sergi Sedó, director de l'Escola de Puntaires de l'Arboç: «Quan anem a França o Itàlia i traiem un coixí de puntes de l'Arboç, de seguida es forma una munió de persones al voltant. La gent es queda parada en veure com les nostres puntaires fan anar els boixets. A més, en cap altre lloc d'Europa hi ha coixins tan grossos. En tenim que tenen fins a 2.000 boixets».La Punta Arbocenca, destaca el Sergi, té uns punts i unes trenes característics: «És una cosa molt singular, geogràficament localitzada, i que forma part d'un llegat cultural que Catalunya atorga al món». Al municipi, aquest llegat es mostra profusament al Museu de Puntes al Coixí, i s'ensenya a l'Escola de Puntaires de l'Arboç. El centre, fundat l'any 1941, és degà de les escoles a tot l'Estat, a més de ser la primera escola catalana en nombre d'alumnes.També és considerada com la més prestigiosa de Catalunya per la qualitat de l'ensenyament, dirigit per la Mestre Artesana Mercè Ribas i Boronat. «És una de les millors puntaires del món. La Messi de les puntes al coixí catalana. Només per aprendre'n d'ella, ja val la pena venir a l'escola», subratlla el Sergi. El centre compta amb prop d'un centenar d'alumnes vingudes de les quatre demarcacions catalanes, i fins i tot del País Valencià. A més, destaca el director de l'Escola, també hi ha un parell d'homes que han volgut aprendre aquest art.«A la nostra escola hi pot venir tothom que ho vulgui, no cal saber-ne abans. Si algú s'anima i ho vol provar, nosaltres li podem deixar un coixí i uns boixets en préstec, de manera gratuïta, perquè vegi si li pot agradar», explica el Sergi. El nou curs a l'Escola de Puntaires de l'Arboç començarà el pròxim dimarts, 12 de setembre. Tothom que desitgi formalitzar la seva matrícula o rebre més informació es pot adreçar a l'Oficina de Turisme de l'Arboç, enviar un correu ( turisme@arbocenc.cat ) o trucar per telèfon ( 697 414 973 ).Les puntaires que hi assisteixin més d'una vegada a la setmana podran accedir a descomptes de fins al 17% en el preu de la matrícula. A més, totes tindran plaça preferent en la Gran Trobada de Puntaires que se celebra durant la, i podran exposar les seves obres a l'exposició de les alumnes que té lloc en el marc de la fira.