L'Agrícola de Llorenç del Penedès celebrarà la Festa de la Verema el proper dissabte 30 de setembre

Durant la festa es faran visites guiades al Celler modernista obra de Cèsar Martinell

Actualitzada 06/09/2023 a les 12:36

L'Agrícola de Llorenç del Penedès celebrarà la Festa de la Verema 2023 el proper dissabte 30 de setembre a partir de les 18h. Tot i l'important descens de la collita de raïm de la campanya d'enguany, des de la Cooperativa es vol mantenir la festa per celebrar els darrers premis aconseguits per diferents vins i caves de l'Agrícola. Els més importants han estat les medalles d'Or del Cava Culminant Brut Nature Reserva i el Vi del Centenari 1920 a la 14a edició de l'International Wine Awards 2023, organitzat per Catavinum. El Cava Reserva del Soci Brut Nature i els Vins Call Blanc i Rosat han merescut una medalla de plata.La festa s'iniciarà a partir de les 18h i s'allargarà fins a la una de la matinada. El públic podrà provar els vins premiats i també tota la resta. A més, es faran visites guiades al Celler modernista obra de Cèsar Martinell i que és considerat una de les catedrals del vi. També es podrà visitar la cava. Durant tota la vetllada hi haurà acompanyament musical amb Joan Ràfols i Guillem PdCrocs. I qui ho desitgi, també podrà berenar i/o sopar dolç i salat gràcies a la presència de foodtrucks que serviran menjar.