Detingut per robar a l'interior d'un camió a l'àrea de servei de l'AP-2 a la Bisbal del Penedès

Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra descobreixen els autors del delicte durant una vigilància

Actualitzada 06/09/2023 a les 16:20

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home de 29 anys, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un camió estacionat a l'àrea de servei de l'AP-2, a l'altura de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Pels volts de la una de la matinada, agents de paisà han accedit a aquesta àrea de servei en sentit Lleida, ja que hi havia un bon número de camions estacionats.Llavors han observat dos homes que marxaven ràpidament del lloc. En la recerca, la policia ha localitzat una furgoneta el conductor de la qual estava en actitud de vigilància a prop d'un dels camions. Tot seguit, han vist un camió que presentava un tall a la part posterior dreta de la lona. Uns metres més enllà, al voral de l'autopista han trobat diverses eines utilitzades per cometre el robatori. Entre d'altres, hi havia una radial, unes tenalles, cúters i un passamuntanyes.Els Mossos han comprovat que es tractava d'una temptativa de robatori, ja que la presència de la primera patrulla va precipitar la fugida dels dos autors. Un cop s'ha identificat el conductor de la furgoneta i s'ha constatat la seva participació en els fets, ha estat detingut. Posteriorment, ha quedat en llibertat amb càrrecs a l'espera de ser citat per l'autoritat judicial. Els altres dos implicats han aconseguit fugir.