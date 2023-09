El Vendrell inverteix 60.000 euros en la millora d'instal·lacions esportives municipals

Els treballs s'han focalitzat en dos punts bàsics: l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i l'ampliació de l'espai fitness

Actualitzada 05/09/2023 a les 12:12

Durant el mes d'agost s'han realitzat diverses millores a les instal·lacions esportives municipals de l'avinguda del Camp d'Esports amb un inversió d'uns 60.000 euros i que s'han focalitzat en dos punts bàsics: l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i l'ampliació de l'espai fitness.En relació al primer punt, s'ha facilitat l'accés a l'ascensor i a la pista d'atletisme; s'ha creat una nova plaça d'aparcament per a persones amb discapacitat; s'ha habilitat un vestidor per a persones amb mobilitat reduïda amb accés directe a la piscina, el qual inclou una grua, i s'han adaptat les dutxes de la planta baixa i els vestidors de la planta 1, amb la creació també d'espais preferents.Pel que fa al segon punt, s'ha obert una sala específica per a la pràctica de power-lifting i pes lliure a la planta baixa, cosa que ha permès ampliar els passadissos de la sala fitness. A més, properament també s'instal·larà una hand-bike portàtil.Ahir a la tarda, el regidor d'Instal·lacions esportives, Àlex Barrera, i la regidora d'Entitats esportives, Mariona Figueras, van visitar les millores que s'han fet i van conversar amb alguns usuaris sobre les actuacions que s'han fet i quins aspectes es podrien millorar.En l'atenció als mitjans que es va fer durant la visita, Àlex Barrera va destacar que les millores fetes a les instal·lacions de l'avinguda del Camp d'Esports durant el passat mes d'agost s'han focalitzat en «l'ampliació dels usos i donar més qualitat a l'espai». I va afegir que «volem donar un salt de qualitat dels equipaments esportius per posar en valor l'esport vendrellenc i dotar-lo dels mitjans necessaris».