Els ferits han estat traslladats a l'hospital Santa Tecla

Actualitzada 05/09/2023 a les 18:33

Dues persones han resultat ferides menys greus en un accident a la carretera TP-2124 on s'han vist implicats dos vehicles. L'accident, que s'ha produït aquest dimarts a la tarda a l'alçada de Banyeres del Penedès, ha obligat a actuar els Mossos d'Esquadra, els Bombers i al SEM, que ha traslladat a les dues persones ferides a l'hospital Santa Tecla.Abans, els Bombers han enviat quatre dotacions per excarcerar una persona que ha quedat atrapada en un dels vehicles i els Mossos s'han activat per tallar la carretera mentre es realitzaven les tasques d'emergència corresponents.