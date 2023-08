L'Oficina Antiocupacions del Vendrell evita set ocupacions delinqüencials en tres setmanes

Treballa en l'elaboració d'un protocol perquè la ciutadania sàpiga com actuar en aquestes situacions

Actualitzada 30/08/2023 a les 14:38

En tres setmanes de funcionament, l'Oficina Antiocupacions del Vendrell ha evitat set ocupacions delinqüencials en diferents punts del municipi com la zona del centre, Coma-ruga, els Masos, Mas d'en Gual o la Carretera de Valls. També s'ha actuat en una vuitena ocupació que, en no ser delinqüencial, s'ha derivat a Serveis Socials i no s'ha desocupat.El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, que ha valorat molt positivament l'arrencada de l'oficina, ha destacat que molts veïns s'hi adrecen per demanar informació i assessorament en temes relacionats amb l'ocupació d'immobles. És per això que es treballa en l'elaboració d'un protocol perquè la ciutadania sàpiga com actuar en aquestes situacions.El regidor de Seguretat Ciutadana també ha volgut posar en valor que gran part d'aquestes ocupacions s'han pogut evitar gràcies a la col·laboració ciutadana i a l'actuació ràpida i diligent de l'Oficina. «Les xifres demostren que l'Oficina és útil per assegurar la tranquil·litat i la seguretat als nostres carrers i barris», ha reblat.L'Oficina Antiocupacions coordina diferents departaments de l'Ajuntament del Vendrell per abordar la problemàtica de les ocupacions delinqüencials d'una forma transversal des de Serveis Socials, Salut, Urbanisme, Habitatge i Seguretat ciutadana, i en coordinació amb altres cossos de seguretat.