Detenen dos homes al Baix Penedès per falsificació documental i conduir sense carnet

Un dels detinguts havia manipulat la matrícula del vehicle i l'altre va intentar acreditar un permís de conduir de Regne Unit fals

Actualitzada 29/08/2023 a les 17:18

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat dos homes de 26 i 37 anys, com a presumptes autors d'un delicte de falsificació documental. A més, a l'home de 26 anys també se'l va detenir per conduir sense haver obtingut mai el carnet.Les detencions van tenir lloc a l'Àrea de servei el Penedès de l'AP-7. Les patrulles que feien patrullatge de prevenció van ser alertades que en aquesta àrea de servei hi havia dos vehicles sospitosos, possiblement relacionats amb furts a l'autopista.Els mossos es van adreçar ràpidament al lloc i van localitzar els dos vehicles. El conductor d'un d'ells, en veure la primera patrulla, va intentar marxar d'allà però els mossos el van interceptar. Tot seguit, els agents van identificar els ocupants dels vehicles i van escorcollar-los.En el primer vehicle, quan els agents van fer comprovacions amb la matrícula, la resposta va ser que hi havia algun tipus d'error en la numeració. Llavors, un dels mossos va observar que havien manipulat una de les tres lletres amb cinta aïllant.Durant l'escorcoll posterior del vehicle, els mossos van trobar la cinta aïllant utilitzada per modificar la matrícula i també altres eines destinades previsiblement a la comissió de fets delictius a la pista. Per aquest motiu, els mossos van intervenir les eines i van detenir el conductor per falsificació documental.En el segon vehicle, els mossos han fet també comprovacions i quan han demanat el permís de conduir al conductor aquest ha presentat un permís del Regne Unit. Davant del dubte de la seva validesa, els agents van fer gestions amb agents del Grup de Recerca i Documentació de l'Àrea Regional de Trànsit al Camp de Tarragona els quals van confirmar que es tractava d'una falsificació.Per tot plegat, els mossos van detenir l'home de 26 anys pel delicte de falsificació documental i també per conduir sense haver obtingut mai el permís. Els dos detinguts han passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.