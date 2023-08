Els fets han passat a les 13.07 hores al quilòmetre 137,4

Actualitzada 28/08/2023 a les 13:56

Dos turismes han xocat aquest migdia de dilluns mentre circulaven per la C-31 a l'alçada de Calafell. Els fets han passat a les 13.07 hores al quilòmetre 137,4.Per causes que es desconeixen els dos vehicles han topat i dues persones han resultat ferides lleus. Al lloc dels fets hi havia una dotació de Bombers, Mossos i el Sistema d'Emergències Mèdiques.