Santa Oliva es prepara per la Festa Major a partir del proper 28 d'agost

S'allargarà fins el diumenge 3 de setembre. L'Ajuntament informa que els concerts de les nits joves de dimecres i divendres disposaran de Punt Lila per informar sobre les conductes sexistes

Actualitzada 24/08/2023 a les 12:18

Santa Oliva es prepara per celebrar la seva Festa Major en honor a la Mare de Déu del Remei, com cada any, el darrer dijous d'agost. Durant 7 dies hi haurà un munt d'actes ben diversos i per a tots els gustos i totes les edats. De fet, com a actes previs de la festa major, es va celebrar el passat dissabte el Firafest amb un gran èxit de participació i aquest dissabte 26 es celebrarà els torneigs de futbol infantil i de veterans. Però com és costum, l'acte central, més genuí, i un dels més destacats serà el Vot de Poble.



Els actes de Festa Major s'iniciaran el dilluns 28 amb una cercavila a càrrec de les Espurnes de Foc petites i el Grup Petafort. Començaran al Carrer Nou amb Torras i Bages i aniran fins a la Plaça Europa. El dimarts 29 a partir de les 19h es farà a la Nostra Llar, la inauguració de les exposicions de pintura de Manuel Torres, d'Obres de Jordi Llucià i de marqueteria de Carlos López. Seguidament, a les 21h, a la Plaça Major els Diables de Santa Oliva faran la presentació de les noves masses i l'impost satànic.El dimecres 30 començarà amb el repic de campanes i la tronada d'inici de la festa a les 13h, i després a la tarda, a partir a partir de les 18:30h hi haurà la ruta literària a càrrec del Club de lectura i, a partir de les 20h cercavila. El pregó d'enguany anirà a càrrec de Jordi Llucià, i seguidament el correfoc, versots i carretillada a càrrec dels diables de Santa Oliva i Espurnes de foc grans. Continuàamb el Castell de focs i en acabar, concert i dj amb música ben animada. El dijous 31 d'agost començarà amb les matinades, i a partir de les 11:00h es farà el tradicional Vot de Poble amb les processons i el Pa Beneït. Després a la tarda hi haurà el concert i ball de nit amb l'orquestra Costa Brava. El divendres serà el dia familiar amb inflables i jocs de màgia per als més petits, sardanes amb la Cobla Ressò, Música a les vinyes a càrrec d'ADHSO i a la nit, concert i dj.El dissabte 2 de setembre, serà un dia ple d'actes festamajorencs. Al matí seguirà amb la diversió pels més petits i també pels que no ho son tant, a la Plaça Europa. A la tarda es farà la Cercavila de balls populars, a les 22h teatre al Local Cultural amb l'obra Shirley Valentine i a la nit, gran concert de Festa Major amb l'Orquestra Girasol i empalmada. El diumenge, darrer dia de festa, es faran els campionats de bitlles i petanca, al migdia hi haurà el vermut musical i a la tarda, exhibició de balls. En finalitzar, s'encendrà la traca de fi de Festa.L'Ajuntament informa que els concerts joves de dimecres i dissabte disposaran d'un Punt Lila de prevenció i atenció a les agressions sexistes i lgtbifòbiques. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa de totes i tots amb alegria i diversió, però també amb civisme i responsabilitat.