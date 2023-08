La Fundació Fenosa cedeix una Creu Processional al Museu Deu del Vendrell

La peça d'orfebreria data del segle XV i començament del XVI

Actualitzada 24/08/2023 a les 15:31

La Fundació Fenosa ha signat un conveni amb l'Ajuntament del Vendrell per cedir una Creu Processional de finals del segle XV i començament del s. XVI. La peça d'orfebreria estarà cedida durant 5 anys prorrogables al Museu Deu de la capital del Baix Penedès.La voluntat d'aquest conveni és, d'una banda, fomentar el treball en xarxa dels museus del Vendrell i alhora, difondre el valor patrimonial d'aquest peça en un entorn més adient, ja que el Museu Deu disposa en el seu fons artístic d'altres creus processionals i peces litúrgiques.La peça cedida és una Creu d'estil gòtic tardà que s'inscriu plenament dins de la forma de les creus catalanes de l'època. Sobre una ànima de fusta es troben planxes d'argent daurat fixades amb puntes de clau. Consta de la creu i la magolla.Nicole Fenosa va extreure la magolla per confeccionar un peu de làmpada, invertint alguns elements daurats.En la restauració, executada per Mercadé joiers del Vendrell, s'ha reposat el seu estadi original la magolla i s'han trobat els punxons que fan referència a MON (Montblanc).La creu té els braços acabats en forma de flor de lis, amb pàmpols al vèrtex. A l'anvers es troba al centre la figura de Crist crucificat. Al revers hi ha quatre medallons amb restes d'esmalt, que representen la iconografia dels profetes.