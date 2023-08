L'aparcament serà gratuït i entrarà en funcionament aquest divendres

Actualitzada 24/08/2023 a les 13:40

L'Ajuntament de l'Arboç ha habilitat un nou espai com a pàrquing municipal que augmenta significativament el nombre de places d'aparcament.El nou espai, situat al carrer del Nord tindrà una capacitat per a més de 30 vehicles amb un accés d'entrada i un altre de sortida. Per millorar l'accessibilitat de vehicles al pàrquing, s'ha modificat la vorera en el seu tram d'accés i de sortida.El nou aparcament serà gratuït i entrarà en funcionament aprofitant la gran afluència de públic que s'espera durant la Festa Major que començarà demà divendres 25 d'agost.